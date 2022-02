Vraagprijs 1 miljoen voor Hilversums rijtjeshuis, geschrokken makelaar haalt na vragen huis van Funda af

Premium Binnenland

Millingse kerkklokken luiden weer, alleen wel een stuk zachter: ’Ik moet mijn oren spitsen’

Na een renovatie loopt het uurwerk van de kerktoren in Millingen aan de Rijn eindelijk op tijd en draait de met wijwater gezegende haan weer vrolijk met alle winden mee. Alles lijkt in oude luister hersteld. Hoewel, bijna alles dan: de opgeknapte klok is wat stilletjes.