Toch vergunningsplicht weidegang: ’Zo kan er eigenlijk niets meer’

Met de uitspraak van de rechtbank laait de discussie weer op of weidegang wel mogelijk is zonder vergunning voor de Natuurbeschermingswet. Stikstofstrijder Johan Vollenbroek van MOB ging samen met milieuorganisatie Leefmilieu ging in beroep tegen de toegepaste vrijstelling door Overijssel, en ze kregen gelijk. Toenmalig minister Schouten van Landbouw hield vorig jaar nog vol dat van een vergunningsplicht geen sprake kan zijn.

De stikstofuitstoot van de veehouderij bestaat voornamelijk uit ammoniak. Die vormt zich vooral in de stal als poep en pies bij elkaar komen. In het weiland is daarvan amper sprake, waardoor weidegang door wetenschappers minder als stikstofrisico wordt gezien. Juridisch is die aanname echter onvoldoende, volgens de rechter.

Dreun

De rechtbank zette ook een streep door een twintigtal natuurvergunningen die boeren hadden gekregen voor de bouw van nieuwe emissiearme stallen. Boeren zorgden met deze moderne stallen juist voor een lagere stikstofuitstoot. Maar ook in dit geval eist de rechtbank eerst een betere onderbouwing van de provincie.

Onder veehouders voelt de nieuwe uitspraak als een dreun. „Dit betekent dat er eigenlijk niks meer kan”, verzucht melkveehouder Geertjan Kloosterboer, verbonden aan de agrarische promotieclub TeamAgroNL. „Koeien kunnen niet meer naar buiten en landerijen kunnen niet meer met organische mest bemest worden. In triest.” De provincie Overijssel laat weten de uitspraak te bestuderen.