Mexicaanse ex-minister schuldig: liet zich omkopen door El Chapo

Aanklagers beschuldigden Garcia Luna ervan drugssmokkeloperaties van het kartel van El Chapo te hebben beschermd. De verdediging beweerde echter dat Luna altijd integer is geweest en het slachtoffer werd van wraak door die criminelen die hij samen met de Verenigde Staten achter de tralies kreeg.

Luna had een leidende rol in de strijd van de Mexicaanse regering tegen drugshandel. Hij werd in 2019 gearresteerd in Dallas, Texas. Zijn proces vindt plaats in New York, waar Joaquin ’El Chapo’ Guzman tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld nadat hij was opgepakt en uitgeleverd door Mexico.