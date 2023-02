Minister en architect van ’oorlog tegen drugs’ hangt levenslang boven het hoofd

Het oordeel van de jury in New York was unaniem. De oud-minister in de regering van Felipe Calderón (2006-20012), de president die de strijd aanbond met de drugkartels, is schuldig bevonden aan alle vijf aanklachten. Vier van de misdaden houden verband met drugshandel. Alleen al op het lidmaatschap van een criminele organisatie staat een minimale straf van 20 jaar en een maximum van levenslang.

Garcia Luna (54), de architect van de zogenaamde ’oorlog tegen drugs’, is ook schuldig bevonden aan het importeren van duizenden kilo’s cocaïne vanuit Mexico naar de VS. Deze beschuldiging was opgedeeld in drie aanklachten - verwerving, import en distributie van cocaïne - voor elk waarvan de oud-minister kan worden veroordeeld tot minstens 10 jaar cel en maximaal levenslang.

Getuigen

Na een proces van bijna een maand, dat in Mexico op de voet gevolgd werd, is de zogenoemde ’superpolitieagent’ en tevens oud-directeur van de AFI, de Mexicaanse FBI, veroordeeld op basis van beschuldigingen van 26 getuigen, veelal oud-drugscriminelen en corrupte oud-overheidsdienaren. Een sleutelgetuige was Jesus ’El Rey’ Zambada die sinds 2008 gevangen zit in de VS. Hij beweerde dat hij García Luna had omgekocht met koffers, gevuld met 3 miljoen dollar. Samen met zijn broer en de in de VS tot levenslang veroordeelde Joaquín ’El Chapo’ Guzmán was El Rey een van de leiders van het Sinaloakartel.

Volgens Garcia Luna’s teleurgestelde advocaat is zijn cliënt veroordeeld op basis van verklaringen van „een aantal van de meest beruchte en meedogenloze criminelen die in deze rechtbank hebben getuigd.” Slechts één getuige nam het op voor de oud-veiligheidschef, zijn echtgenote. De verdediging kan in beroep gaan.

Luna werd in 2019 gearresteerd in Dallas, Texas.