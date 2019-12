Beste vriendin doodgestoken Robbie in Spijkenisse: ’Hij schoot mijn buurman te hulp’

In Spijkenisse is een man om het leven gekomen bij een vechtpartij. Ⓒ ANP

Spijkenisse - De 44-jarige man uit Rozenburg die vannacht is doodgestoken aan de Rammenasdreef in Spijkenisse wilde een bewoner daar te hulp schieten. „Robbie’s hulpvaardigheid is hem fataal geworden”, vertelt Eleonora met tranen in haar ogen bij de plek waar haar beste vriend om het leven kwam.