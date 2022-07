Lichaam gevonden op Curaçao waar Leidenaar (45) in zijn eentje ging wandelen

Of het lichaam van de Nederlandse toerist is, is niet bevestigd. De Leidenaar ging dinsdag een wandeling maken in het westelijke deel van het eiland, in de buurt van Jeremi en de Christoffelberg. Toen hij niet terugkeerde, werd er alarm geslagen.

De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao. Hij ging iedere ochtend wandelen met een van zijn kinderen, maar dinsdag ging hij alleen op pad. Na zijn vermissing waren er zorgen omdat hij maar een liter water bij zich had, in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren.

’Zonder kompas of gps ben je verloren’

Archeoloog François van der Hoeven, kenner van het gebied, liet eerder aan Curacao.nu weten dat het heel gevaarlijk is om deze route alleen te lopen.

„In je eentje wandelen in het gebied rondom de Christoffelberg is eigenlijk geen optie”, vertelt hij. „Als je op de paden blijft, is er niks aan de hand. Zodra je daarvan afwijkt en geen kompas of gps bij je hebt, ben je verloren.”

Van der Hoeven trekt er regelmatig op uit met vrienden in het gebied. „Het is een heuvelachtig landschap en als je wat hoger bent, heb je weliswaar zicht op zee maar je verdwaalt omdat je niet rechtstreeks naar je zichtbare locatie kunt lopen”, zegt hij.

Hersenbloeding

Van der Hoeven is twee jaar geleden een vriend, ook een ervaren wandelaar, verloren op het eiland. De man werd anderhalve dag later gevonden. Doodsoorzaak: door het vochtverlies had hij een hersenbloeding gekregen.

Het gevaarlijke is dat het gebied op dit moment volledig is dichtgegroeid door de regen. Ook kun je snel vallen door de rotsen en heuvels. „Zonder stevige kleding is het er erg gevaarlijk. Het parkbeheer van Christoffel biedt niet voor niets wandelingen aan met een gids”, aldus Van der Hoeven.