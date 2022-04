Kerkvrijwilliger uit Venlo heeft hoogtevrees: kerkklok nog op wintertijd

Buitenland

Journalist die aanval in Oekraïne overleefde, toont verwondingen

De Britse Fox News-journalist Benjamin Hall, die vorige maand in Oekraïne samen met twee collega’s beschoten werd, heeft voor het eerst iets laten weten over zijn toestand. Hij is er ernstig aan toe, maar nog in leven. Zijn twee collega’s kwamen om bij de aanval.