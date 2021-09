Defensie en internationale veiligheidspodcast Dit zijn de gevaren als we niet méér investeren in Defensie

Vrijheid is niet gratis. Het is een leus die militairen van hoog tot laag graag aanhalen. Maar komt het defensiebudget ter sprake bij de NAVO in Brussel, dan staren alle Nederlandse militairen beschaamd naar de schoenen. Wat is er met Prinsjesdag nodig om de krijgsmacht weer op orde te brengen? Dat bespreekt verslaggever Olof van Joolen met Ton van den Berg van de militaire vakbond AFMP in een nieuwe aflevering van de podcast Delta Tango. „Alle kennis en ervaring die nu wordt weggesneden, komt nooit meer terug.”