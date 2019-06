Cliteur fractievoorzitter FvD in senaat

In de Eerste Kamer is Forum de grootste partij. Vaak mag die de voorzitter van de senaat leveren, de functie die de geliefde VVD’er Ankie Broekers-Knol de afgelopen jaren bekleedde. FvD heeft besloten om voormalig militair Toine Beukering naar voren te schuiven als haar opvolger. Of hij die positie ook zal krijgen is onzeker. In de senaat valt te beluisteren dat niet wordt uitgesloten dat een andere partij er met de buit vandoor gaat. Dat hangt mede van met welk alternatief concurrenten komen. Over wie de voorzitter moet worden, wordt op een later moment gestemd.

Beukering

Beukering is een oud-brigadegeneraal. Hij wordt niet zozeer gezien als een ijzervreter, maar een internationaal georiënteerde vredestichter. De landmachtman doorliep behalve in Nederland ook in Parijs de krijgsschool. Zijn kennis van de Franse taal maakte hem een gewilde stafofficier bij vredesoperaties in Afrika, onder meer in Ivoorkust en Burundi.

Toine Beukering Ⓒ Rene Oudshoorn

Op die laatste post noemde toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne hem haar ’strongman’, die Hutu’s en Tutsi’s bijeen kon brengen. „Een enorm toegewijde, harde werker”, weet VVD-wethouder Boudewijn Revis, die destijds bij defensie met Beukering samenwerkte. „Hij heeft het hart op de goede plek en is op-en-top militair. Hij was altijd apolitiek, dus misschien wordt het nog een klus om zijn Eerste Kamerlidmaatschap in de vingers te krijgen.”

Otten

Aanvankelijk was het de bedoeling dat FvD’er Henk Otten in de Eerste Kamer fractievoorzitter zou worden, maar hij kreeg bonje met partijleider Thierry Baudet. Als penningmeester deed Otten een betaling aan zichzelf van ruim 30.000 euro.Ook was er onmin over de koers van de partij.

Otten blijft wel namens Forum in de Eerste Kamer, maar hij mag niet meerde aanvoerder zijn van de senaatsfractie. Die rol heeft Paul Cliteur vandaag na fractieberaad gekregen. Volgens FvD was de uitslag unaniem.