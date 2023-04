Klimaatactivisten blokkeren hulpdiensten bij zitprotest in Berlijn

De Duitse politie heeft meer dan veertig arrestaties verricht. Het verkeer op een deel van de ringweg rond de stad stond muurvast nadat activisten zich aan de weg hadden vastgelijmd. Hulpdiensten en het openbaar vervoer ondervonden daarvan hinder. Zo ging een foto viraal van een ambulance die in een lange file stilstond op de doorgaans drukke stadssnelweg B100. De brandweer van Berlijn meldt dat het voertuig onderweg was naar een medische noodsituatie in Schöneberg, nadat een klimaatgroep op sociale media suggereerde dat de ambulance opgeroepen was vanwege de demonstratie. De activisten klagen ook over het optreden van de politie.

De Berlijnse politie zette zo’n vijfhonderd agenten in om de blokkades te beëindigen. In de loop van de ochtend was die operatie voor een groot deel afgerond.

’Berlijn platleggen’

Letzte Generation had eerder aangegeven de hele stad af te willen sluiten. De groep zegt de campagne om Berlijn „lam te leggen” pas te stoppen als aan de eisen is voldaan. „We brengen de stad tot stilstand, zodat de regering in beweging komt”, aldus een van de activisten.

Minister van Financiën Christian Lindner noemde de blokkade op Twitter ondanks het „nobele motief” niets anders dan „fysiek geweld.” De liberaal stelt dat wie een ander beleid wil, een partij kan oprichten en meerderheden kan zoeken voor zijn standpunten.