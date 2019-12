’Kon roofmoordenaar niet gewoon een bijbaantje nemen?’

De roofmoord heeft in Hoofddorp diepe indruk gemaakt. Ⓒ de telegraaf

Hoofddorp - Twee dagen na de roofmoord is Hoofddorp wederom in shock nu een van de verdachten slechts 16 jaar blijkt. Maandagavond werd de 64-jarige Tom in het bijzijn van zijn vrouw doodgestoken en beroofd. Slechts drie dagen voor zijn pensionering.