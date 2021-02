Blaffende hond redt gezin tijdens woningbrand in Eys: ’Puk, goed gewerkt!’

Doordat Puk hard begon te blaffen, kwam het gezin erachter dat er wat aan de hand was. Toen ze de brand ontdekten, konden ze zelf de woning nog uit vluchten en kwamen er zodoende zonder kleerscheuren vanaf.

De woning is door de vlammen wel zwaar beschadigd geraakt. De brandweer laat weten dat de carport in lichterlaaie stond net als de auto die daar geparkeerd was. Ook enkele gevelplaten hebben vlam gevat. De vlammen sloegen over naar de garage van de buurman. De brandweer heeft twee gasflessen die bij de buren stonden nog veilig kunnen stellen.

De brandweer heeft op Facebook een speciaal bedankje voor de heldhaftige hond geplaatst: „Puk, goed gewerkt! Brandweer Zuid-Limburg is trots op je!”