Overlevende White Island volgt begrafenis ouders vanuit ziekenhuisbed

De 51-jarige Anthony en de 46-jarige Kristine werden maandag begraven in Sydney. Volgens The New Zealand Herald waren er zo’n 700 mensen aanwezig bij het afscheid. Er was een bijzondere rol weggelegd voor Jesse die met een livestream meekeek en bijzondere woorden over zijn ouders en zusje had geschreven.

Over zijn vader zei Jesse: „Hij heeft me zoveel geleerd. Hij steunde me altijd met zijn empathie, het feit dat hij me niet veroordeelde maar geduldig bleef en zijn frisse kijk op zaken. We waren beste vrienden. Ik ga hem elke dag van mijn leven missen.” Zijn moeder noemt hij een rolmodel. „Ik ga haar meer missen dan ik met woorden kan beschrijven.”

Dat het lichaam van zijn zusje nog niet gevonden is, is voor hem extra pijnlijk. „Het maakt het zoveel zwaarder dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van haar omdat ze nog vermist is. Als beschermende oudere broer zou ik alles gedaan hebben voor Winona, het breekt mijn hart dat ik dat niet meer kan doen.” De zoektocht naar Winona is inmiddels gestaakt, omdat de autoriteiten vermoeden dat haar lichaam in zee ligt.

Jesse lag zelf in coma na de ramp, maar werkt inmiddels hard aan zijn herstel. „De laatste weken hebben me geleerd dat je de kracht in jezelf moet vinden in moeilijke tijden. Dan kun je de emotionele en fysieke pijn doorstaan. (...) Fysiek heb ik constant pijn, maar ik ga elke dag vooruit en wil volledig herstellen.”

De vulkaanuitbarsting op White Island kostte aan 19 mensen het leven.

