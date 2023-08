10-jarige jongen omgekomen bij beschieting in Nîmes

Bronnen zeggen tegen Franse media, waaronder persbureau AFP, Actu17 en BFMTV, dat naast de 10-jarige jongen een volwassen man en een tweede kind in de auto zaten. Volgens AFP is de man gewond geraakt en is het tweede kind ongedeerd. De media melden dat bij de aanval tientallen schoten gelost zijn.

Er is de voorbije dagen meer geweld geweest in Nîmes. Een dag eerder werd in een nabijgelegen deel van de stad een 15-jarige jongen ernstig verwond bij een schietpartij, en ook dit weekend werd geschoten. Of er een verband tussen die incidenten bestaat is onduidelijk. Mogelijk is er een strijd gaande tussen drugsdealers. „De politie heeft de voorbije weken meerdere dealers opgepakt en zal haar aanwezigheid krachtig versterken”, aldus minister Darmanin.