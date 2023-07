Meer evacuaties gelast op Rhodos door bosbranden

De evacuatie wordt onder meer aanbevolen voor delen van Kiotari en Lardos, rond de 40 kilometer van de noordelijker gelegen hoofdstad Rhodos. Er zijn volgens de plaatselijke autoriteiten geen toeristen in gevaar. Griekse media berichtten dat de gasten van twee hotels in Kiotari met bussen worden geëvacueerd.

Tal van Europese landen hebben blusvliegtuigen en/of brandweerlieden gestuurd om bij het blussen te helpen. Op Rhodos zijn onder anderen Slowaakse en Roemeense brandweerlieden actief. Er zijn ook een Jordaans en een Israëlisch blustoestel actief. Griekenland krijgt ook hulp van zijn grote rivaal Turkije. Dat heeft twee blusvliegtuigen en een -helikopter gestuurd. De twee vliegtuigen zijn zaterdag aangekomen op een luchtmachtbasis bij Athene. De buurlanden Griekenland en Turkije hebben een lange geschiedenis van onderlinge strijd en wantrouwen. Turkije en Griekenland hebben nog steeds grensgeschillen. Turkije heeft claims op veertien Griekse eilanden, inclusief Rhodos.

Op het vasteland van Griekenland wordt gevreesd dat de branden weer oplaaien door de droogte en door de hitte die in golven over het land gaat. Het was vrijdag gemiddeld 36,5 graden in Griekenland, maar op veel plekken boven de 40 graden. Plaatselijk zou het zondag ver boven de 40 graden kunnen worden

Veel Grieken herinneren zich angstig de hittegolf van juli 1987 toen het bijna twee weken snikheet was en bijna 1300 mensen aan de hitte bezweken. De plaatsvervangend directeur van het Griekse instituut voor de meteorologie, Thodoris Kolidas, heeft volgens Griekse media gezegd dat de hittegolf van dat jaar moeilijk te vergelijken is met de hitte van nu. Toen was het continu heel heet en nu is er spraken van drie golven.