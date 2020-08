VS zeggen uitleveringsverdrag met Hongkong tijdelijk op

De Amerikaanse regering vindt dat Hongkong daarmee niet meer autonoom is, zoals afgesproken toen de voormalige Britse kroonkolonie in 1997 werd overgedragen aan China. Dankzij de autonome status behield de regio haar rol als vooraanstaande westerse handelsmetropool in Azië.

De regering van Hongkong heeft boos gereageerd omdat het om bilaterale verdragen gaat die moeten worden nageleefd. Het staat los van de voorkeursbehandeling in de onderlinge handel die Washington eerder aan Hongkong gaf en waar de Amerikanen nu van af zien. De nieuwe maatregelen druisen volgens Hongkong in tegen de beginselen van internationale samenwerking en van het handelsverkeer. Hongkong gaat over het schrappen van de belastingovereenkomst klagen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO).