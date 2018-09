Noordwijkse voetbalclub mag geen konijnen meer veilen

De brandbrief kwam na een melding van een inwoner van de gemeente. Volgens Sandra van de Werd van het Comité Dierennoodhulp zei de melder ook dat „in voorgaande jaren ambtenaren meerdere konijnen moesten redden van de slacht.” Voorzitter van de voetbalvereniging Herman Meijvogel spreekt dit tegen. „Het zijn mooie wollige beestjes die aan het einde van de dag met kinderen mee naar huis gaan, ze zijn nog niet eens vet”, aldus Meijvogel.

’Foto’s kunnen ook niet door de beugel’

Dat na een gesprek met de burgemeester besloten is om foto’s van de dieren te gebruiken is voor het Comité niet genoeg. „De konijnen worden zo alsnog op een onverantwoordelijke manier verkocht, de koper schaft het dier impulsief en zonder voorlichting aan”, aldus Van de Werd. Het Comité zegt vrijdag aangifte te gaan doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorvechters voor dierenrechten zijn de afgelopen tijd opmerkelijk actief. Dinsdag stapten twee agenten een viswinkel in Oldenzaal binnen vanwege een te grote goudvis in een grote kom. En vorige week moest groep 4 van de Budelse basisschool De Triolier afscheid nemen van goudvis Hans/Grietje in hun lokaal. De Stichting Vissenbescherming had boos naar de directie gebeld en geëist dat een eind gemaakt zou worden aan deze ernstige vorm van dierenkwelling.