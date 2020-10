Terrorist Nice jong geradicaliseerd

Een familielid toont een pasfoto van Brahim Aoussaoui. Ⓒ FOTO REUTERS

NICE - De dader van de aanslag in Nice, de 21-jarige Tunesiër Brahim Aoussaoui, probeerde al eerder de Middellandse Zee over te steken. Half september lukte het en begin oktober kwam hij aan in Frankrijk. Sinds ruim twee jaar zag de jihadist geen vrienden meer en richtte hij zich alleen maar op de islam.