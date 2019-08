Gewonde bij schietpartij Breda

Emmers zijn over de kogelhulzen heen gezet. Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - Bij een schietpartij aan de Leuvenaarstraat in Breda is vrijdag rond de avondwisseling een man gewond geraakt. „De schutter is nog voortvluchtig. Wij doen onderzoek ter plaatse”, aldus de politie, die getuigen oproept zich te melden.