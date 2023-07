Premium Het beste van De Telegraaf

Kabinet roept op tot stilleggen openbaar vervoer Frankrijk in de ban van rellen: ’Alles wordt gesloopt en in de fik gestoken’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

De Franse politie heeft zijn handen vol aan de rellende demonstranten. Volgens president Macron worden de onlusten veroorzaakt door georganiseerde groepen jongeren. „Een derde van hen is jong, of zelfs heel jong.” Ⓒ Foto ANP/HH

NANTERRE - Geen enkele abri is nog heel, het asfalt is op veel plekken gesmolten en zit onder het roet van uitgebrande auto’s. Het was donderdag weer flink raak aan de Avenue Pablo Picasso, waar de moeder van Naël woont. Sinds de 17-jarige jongen dinsdagochtend werd doodgeschoten door een agent wordt Frankrijk geteisterd door rellen. De regering vreest dat de onlusten aanhouden.