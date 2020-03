Nederlander cel in voor fraude in Canada

Afgelopen oktober klapte de val dicht voor de 51-jarige man, die dankzij een gewiekste truc met een asielaanvraag al 19 jaar in Canada woonde. Hoe kon het, vroeg een Canadese ambtenaar zich af, dat een foto voor een ID-bewijs ene David S. precies leek op de foto van een rijbewijs meneer David Levy? Het antwoord: Levy was S..

Het verhaal van S. begint in 1992, als hij met zijn familie aanklopt in Nederland. Ze vragen succesvol asiel aan en in 1997 weet de man de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen. Drie jaar daarop zit S. in een vliegtuig naar de Verenigde Staten. Hij steekt de Canadese grens over, meldt zich bij de politie en vraagt opnieuw asiel aan. Alleen ditmaal liegt S. Hij zegt dat hij David Levy is, uit Jemen komt, en verkracht is tijdens een overtocht met een boot richting Canada.

Om zijn verhaal kracht bij te zetten, toont hij een geboortebewijs en schoolpapieren uit Jemen met zijn valse naam erop. Omdat de Canadezen zijn truc doorhebben, willen ze hem uitzetten. Maar dat mislukt, omdat Jemen niet meewerkt. Want daar hebben ze nog nooit gehoord van ene meneer David Levy en bovendien had de man geen paspoort.

En dus kon de zwendelaar in Canada blijven voor bijna twee decennia. ,,Het is duidelijk dat meneer S. in Canada wilde blijven en daarbij de boel bedonderde’’, aldus de rechter, die maandag uitspraak deed. Zelfs zijn nieuwe vrouw in Canada wist niet dat haar David Levy eigenlijk helemaal geen David Levy heet.

Opvallend is dat David S. de laatste jaren meermaals het vliegtuig pakte naar Canada met een Nederlands paspoort op zak. Volgens de Canadese berichtgeving heeft de Nederlandse overheid bevestigd dat het paspoort inderdaad van S. was.

Vier Nederlandse paspoorten

Toen hij na zijn arrestatie werd verhoord, gaf Levy toe dat hij S. was en dat hij de Nederlandse identiteit had. In het appartement van de zwendelaar vonden onderzoeken vier Nederlandse paspoorten, waarvan er drie waren verlopen. Ook bleek dat S. liefst 27.000 dollar had overgemaakt naar een man in Nederland. Onduidelijk is wat daar precies achter zat en of dat naar zijn oude gezin was. Al met al had hij 293.000 dollar aan toeslagen geïnd in de tijd die hij doorbracht in Canada.

Volgens de Canadese media wordt de veroordeelde, als hij zijn straf heeft uitgezeten, naar Nederland uitgezet.