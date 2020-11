Frankrijk versoepelt strenge coronamaatregelen

Het land is over de piek van de tweede coronagolf heen, aldus Macron. Het aantal nieuwe besmettingen daalt snel. Volgens de president is het ergste vermeden, maar moet een derde golf worden voorkomen.

De president bood de mensen richting feestdagen een perspectief. Kerstmis kan met de familie worden gevierd, aldus Macron. Maar niet te veel mensen aan tafel, waarschuwde hij. Grote bijeenkomsten blijven sowieso verboden.

Er wordt niet onmiddellijk teruggeschakeld naar de toestand van voor de laatste lockdown die eind oktober werd opgelegd. Dat is op zijn vroegst op 15 december mogelijk, maar alleen als het aantal besmettingen per dag daalt tot rond de 5000, zei Macron.

Winkels, bars en restaurants

Winkels kunnen vanaf zaterdag wel weer open. Ook mag je dan tot 20 kilometer van je huis wandelen en sporten, maar maximaal drie uur. Nu gelden nog 1 kilometer en een uur.

Vanaf 15 december moet de spertijd korter worden. Tot 21.00 uur mag je je dan weer vrij bewegen. Met Kerstmis en Nieuwjaar is er geen avondklok. Ook is het de bedoeling dat midden december de bioscopen, theaters en musea hun deuren weer openen.

Bars en restaurants blijven nog zeker dicht tot 20 januari. Pas dan zou ook de avondklok helemaal kunnen vervallen.

Volgens de autoriteiten zijn inmiddels ruim 50.000 sterfgevallen in het land te wijten aan het coronavirus. De meeste patiënten die bezweken waren erg oud en in slechte gezondheid voor ze het virus opliepen.

Vaccineren

Vaccineren zal eind december of begin januari beginnen, eerst voor de oudere en zwakkere inwoners. Inenting wordt niet verplicht, aldus Macron.