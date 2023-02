Prinses Margriettunnel in A7 gedeeltelijk weer open voor verkeer

De tunnel was afgesloten sinds het wegdek op 14 december vorig jaar ineens omhoog kwam. Dat kwam waarschijnlijk doordat grondankers onder de weg gebroken zijn door druk van het grondwater, maar onderzoeken moeten duidelijk maken wat er precies aan de hand is. Rijkswaterstaat plaatste meer dan 10.000 zandzakken op de weg om het asfalt terug te duwen.

De zandzakken zijn nu op een deel van het wegdek weggehaald. Er is een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel aangelegd en het asfalt is op de twee rijstroken die open gaan vernieuwd. Langs de A7 zijn verkeersborden geplaatst om de weggebruiker te attenderen op de nieuwe situatie. De nu geopende rijstroken zullen de komende tijd af en toe weer sluiten voor onderzoek en herstel.

Voertuigen van meer dan 3 meter breed moeten de omleidingsroutes blijven gebruiken. Die routes via de A31 en A32 en lokale wegen blijven ook bestaan, aldus Rijkswaterstaat. De dienst hoopt dat het verkeer zich spreidt over de omleidingsroutes en de A7, zodat de enorme fileproblemen in het gebied afnemen. Rijkswaterstaat blijft dat in de komende tijd in de gaten houden in overleg met gemeenten en de provincie Friesland. Het definitieve herstel van de tunnel zal nog lange tijd op zich laten wachten.