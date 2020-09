Amsterdam en Den Haag in top-10 coronabrandhaarden

Amsterdam en Den Haag staan zelfs in de top-10 van Europese regio’s met de meeste positieve coronatesten ten opzichte van het aantal inwoners, becijfert RTL Nieuws op basis van een eigen analyse van de coronastatistieken uit elf Europese landen.

Groot-Amsterdam staat op plaats zes, met 194 positieve coronatesten per week per 100.000 inwoners. Den Haag en omstreken staat op de tiende plaats met 180 gevallen per 100.000 inwoners. De lijst wordt aangevoerd door Parijs, met 231 besmettingen per 100.000 ingezetenen. Daarachter volgen nog vier Franse regio’s. Liverpool, Brussel en de Britse regio Blackburn behoren ook tot de tien regio’s met de meeste nieuwe coronagevallen.

Over het geheel gaat het in Nederland ook niet goed in de 40 regio’s waarin RTL op basis van EU-gegevens het land heeft opgesplitst voor de vergelijking met andere landen. Gemiddeld telt een doorsnee regio in ons land nu wekelijks 15 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee scoort Nederland qua virusbestrijding slechter dan landen als Duitsland, Italië en Ierland.

In totaal werden voor het onderzoek 950 regio’s met elkaar vergeleken. RTL Nieuws gebruikte gegevens van veertien gezondheidsinstanties in die landen.