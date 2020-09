Amerikaan wist nooit van hoge Nederlandse onderscheiding

Een dienstfoto van de Amerikaanse luitenant Robert Blankenship, die nooit heeft beseft dat hij in Nederland ook individueel de hoogste militaire onderscheiding – de Willems-Orde – heeft gekregen. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De Amerikaanse luitenant Robert Blankenship was één van de grootste helden van operatie Market Garden die deze dagen wordt herdacht. Zijn moed leverde hem een Militaire Willems-Orde op. Alleen heeft hij zelf nooit beseft hoe groot de eer was die hem werd bewezen en repte hij er nooit met een woord over.