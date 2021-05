Deltavlieger stort neer van zes meter hoogte

Binnenland

Rechtbank gaat naar Gilze-Rijen voor schouw toestel MH17

De rechtbank Den Haag is woensdag kort na 10.00 uur begonnen met de schouw van het neergestorte vliegtuig MH17 op de vliegbasis in Gilze-Rijen. Voor de gelegenheid is naast de hangar waar het toestel in staat, een grote tent ingericht die dienst doet als rechtbank.