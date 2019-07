6-jarige YouTube-ster koopt pand voor 7 miljoen

Ⓒ Youtube

Seoul - Een 6-jarige Zuid-Koreaanse Boram verdient de kost met filmpjes waarin ze speelgoed beoordeelt. Daar zit blijkbaar best veel geld in, want met 17,5 miljoen abonnees op YouTube, verdient de jonge vlogger bijna drie miljoen euro per maand. Met dat geld heeft de 6-jarige nu een pand, bestaande uit vijf verdiepingen, in de bekende wijk Gangnam in Seoul gekocht.