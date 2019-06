FNV-leden tijdens rookpauze: ’Meer mensen tegen dan voor’

FNV-leden staan de pers te woord tijdens de rookpauze van de stemming over het principeakkoord. Ⓒ ANP

Utrecht - De spanning is om te snijden op het kantoor van de FNV in Utrecht. Op dit moment buigt het ledenparlement van de vakbond zich over het concept-pensioenakkoord dat er ligt. Al sinds half 7 vanavond hebben de 105 leden – geen professionals – zich afgezonderd in een grote zaal op de zevende verdieping, waar wordt beslist over de toekomst van ons pensioenstelsel.