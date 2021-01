Aanvaring Turkse en Griekse patrouilleboten in Egeïsche Zee

Het incident van woensdag bij het rotsige eiland Imia (of Kardak in het Turks) hield verband met een conflict over visrechten, zei de burgemeester van het nabijgelegen eiland Kalymnos.

De Turkse kustwacht stelt dat ze twee Griekse patrouilleboten in Turkse wateren uit het gebied heeft verdreven. De schepen zouden bootjes met asielzoekers terug naar Turkije hebben gedirigeerd, meldde het Turkse persbureau Anadolu. Dat schrijft verder dat de Grieken zich de laatste maanden veelvuldig schuldig maken aan illegale ’pushbacks’.

De relatie tussen Griekenland en Turkije is gespannen. Athene beschuldigt Ankara ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij Griekse eilanden, terwijl Turkije beweert in zijn recht te staan. Er zijn meerdere incidenten geweest tussen marineschepen van de buurlanden, die onder internationale druk wel hebben toegezegd om tafel te gaan te zitten.