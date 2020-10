Expertgroep: ’Sluit scholen twee weken om virus onder controle te krijgen’

Uit een analyse van het Red Team blijkt dat ruim een tiende van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar die getest zijn het virus onder de leden te hebben. Volgens de WHO betekent dit dat het zicht op het virus bij deze groep weg is. En omdat kinderen vaak helemaal niet worden getest, is het moeilijk om te zeggen hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Het Red Team pleit daarom ook voor fors meer extra testen onder tieners.

„Als je het sociaal contact tussen mensen wilt beperken om de virusdruk te verminderen, is het logisch om de komende tijd zoveel mogelijk onderwijs op afstand te geven”, zegt Bert Slagter, wiskundige en lid van het Red Team. „Op scholen zitten veel mensen in gesloten ruimtes dicht op elkaar. Op basis van wat we nu weten over het virus, is het logisch om te vermoeden dat mensen daar besmet kunnen raken.”

Gebrek aan kennis

Volgens Slagter weten we nog te weinig over het virus om kinderen zonder restricties naar school te sturen. „Een groot deel van de jongeren is bijvoorbeeld asymptomatisch. Die voelen weinig, maar kunnen het virus wel doorgeven. Dat kan in een periode dat er veel mensen besmet zijn voor problemen zorgen.” Slagter stelt dat een korte schoolsluiting ervoor kan zorgen dat de virusdruk snel daalt, waarna het onderwijs weer op normale voet kan worden opgestart. „Maar een scholensluiting zal alleen helpen in combinatie met andere restricties.”

Bert Slagter was een maand geleden te gast in een speciale uitzending van de podcast Het land van Wierd Duk:

Het idee van het Red Team is niet nieuw: ook in Israël gingen de scholen opnieuw dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Onderzoekers constateerde een snelle stijging van het aantal besmettingen nadat de schooldeuren weer van het slot gingen. De Israëliërs hebben het virus na vier weken lockdown, die in een feestperiode viel, weer onder controle.

Lange herfstvakantie

Volgens Slagter hadden we in Nederland kunnen kiezen voor een zogenoemde ’verlengde herfstvakantie’. Kinderen hadden dan niet een, maar twee weken vakantie gehad. Nu het onderwijs op een deel van de scholen weer is hervat, lijkt dat geen optie meer te zijn.

Toch lijkt een sluiting geen reële optie. De Algemene Onderwijsbond liet recent weten dat zij de schooldeuren het liefst zo lang mogelijk openhouden. Ook minister Slob (onderwijs) liet deze week in De Telegraaf weten dat hij geen voorstander is van een scholensluiting en extra regels in het klaslokaal. Slob zei dit naar aanleiding van een peiling van Leraren in Actie, waarin duidelijk werd dat ruim driekwart van de leraren wil dat het kabinet meer moet doen om coronabesmettingen in de school te voorkomen.

Coronaclusters

Volgens het Scholenmeldpunt, dat coronabesmettingen op de scholen registreert, gaat het inmiddels om 342 middelbare scholen waar corona is geconstateerd. In het begin ging het vaak om een enkele besmetting, maar inmiddels breiden de clusters zich in een rap tempo uit. „We zien een heel zorgelijke situatie op de scholen”, vertelt de woordvoerder van het platform. „En omdat scholen niet altijd openlijk communiceren over een coronageval, vermoeden we dat we slechts het topje van de ijsberg in beeld hebben.”