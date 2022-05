20-jarige TikTokker uit Vlijmen verdronken na scooterongeluk: ’Rust zacht mooie ster’

Hulpdiensten rukten rond 00.30 uur uit nadat een getuige de politie had gebeld. Duikers van de brandweer hebben de 20-jarige Cornelissen levenloos uit het water gehaald. Hij is volgens de politie overleden door een noodlottig ongeval. Het is onduidelijk waarom hij het water is ingereden.

’Doe opa de groetjes’

De 20-jarige Cornelissen was een influencer. Hij had meer dan 154 duizend volgers op TikTok, waar hij grappige filmpjes plaatste. Onder zijn posts regent het steunbetuigingen met hartjes en verdrietige emoji’s. Zijn laatste video heeft hij op maandag, één dag voor het ongeluk, geplaatst.

„Hij was een van mijn favoriete TikTokkers”, schrijft de een onder zijn laatste video. „Rust in vrede Lucas, een mooie nieuwe ster aan de hemel”, zegt een ander. „Lieve Lucas, waarom jij? Ik ga je leuke humor, knappe gezichtje en TikToks enorm missen”, zegt een derde.

Een familielid plaatst op Facebook: „We kregen vannacht het verschrikkelijke nieuws dat we eigenlijk nooit hadden willen ontvangen. Mijn maatje is er niet meer. Het gaat je goed en doe opa de groetjes boven.”

De omgeving werd afgezet met linten. Ⓒ FPMB Bart Meesters

Terras

Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd. Twee jongemannen vertellen aan Omroep Brabant dat zij dinsdagavond nog naar een terras zijn geweest met Cornelissen. „Het was een hele gezellige avond. We hebben nog geappt en gebeld of hij goed thuis was gekomen, maar hij reageerde niet”, vertelt een van hen. „We kunnen het niet bevatten.”

Voor ooggetuigen is slachtofferhulp ingeschakeld.