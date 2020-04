Trump dreigt met hard optreden tegen Iraanse marine

Iran reageerde prompt. In plaats van anderen te pesten, kunnen de Verenigde Staten zich beter richten op het redden van hun soldaten die besmet zijn met het coronavirus, liet een woordvoerder van de Iraanse strijdkrachten via het Iraanse persbureau ISNA weten.

Trumps dreigement kwam nadat onlangs schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde Amerikaanse marineschepen „gevaarlijk en intimiderend” hadden benaderd, zo zei de marine van de Verenigde Staten. Elf Iraanse boten zouden herhaaldelijk zes schepen van de VS tijdens oefeningen in internationale wateren in de Perzische Golf hebben lastiggevallen. Iraanse vaartuigen zouden zelfs minder dan 10 meter afstand hebben gehouden van een Amerikaans schip.

Liquidatie generaal

De spanningen tussen beide staten waren al verder toegenomen nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood tijdens een drone-aanval in Irak. Iran nam wraak door een basis in Irak onder vuur te nemen waar Amerikaanse troepen waren gestationeerd.

Het Nederlandse fregat De Ruyter doet in de Perzische Golf mee aan een Europese missie om af te schrikken en te voorkomen dat er nog „agressieve acties” zijn die de scheepvaart kunnen hinderen, zoals eerdere aanvallen op olietankers. Iran dwingt sommige olietankers naar Iraanse wateren te varen.

