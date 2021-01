Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit

Het Rode Plein in de Russische hoofdstad Moskou. Ⓒ AFP

MOSKOU - Rusland wijst twee Nederlandse diplomaten uit in reactie op de uitwijzing van twee Russische diplomaten door Nederland in december. Het duo werkt op de ambassade in Moskou. Ze moeten het land binnen twee weken verlaten. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is ingelicht, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.