Politie onderzoekt dood vijf katten in Hoogwoud, waarschijnlijk gif genomen

Illustratief Ⓒ ANP / Anadolu Agency

Hoogwoud - De politie is een onderzoek gestart nadat vijf katten in de omgeving van Oeverwal in Hoogwoud zijn overleden. Het is nog niet precies duidelijk wat de oorzaak is van het overlijden van de dieren.