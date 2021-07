Binnenland

10.000 inwoners Maastricht moeten huis verlaten: waterhoogtes tot 5 meter verwacht

De Maastrichtse stadsdelen Heugem en Randwyck worden geëvacueerd. Ook in delen van Eijsden en in enkele dorpen van de gemeente Stein moeten bewoners hun huis verlaten. De gebieden komen in de loop van de nacht onder water te staan. In totaal gaat het om zo’n 10.000 inwoners.