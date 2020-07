Arrestaties na vermeende marteling en ontvoering Belgisch model en Nederlandse zakenman

Caroll Dufailly en Eduardus Groenewegen zouden 25 oktober 2019 zijn aangevallen en ontvoerd. De 40-jarige Justin John Kuhner moest woensdagavond voor de rechter in Queensland verschijnen. Kuhner maakt deel uit van een criminele motorbende en zou de strafbare feiten samen met anderen hebben gepleegd. Dat meldt de Australische nieuwssite 9News.

De politie beweert dat een aantal mannen heeft ingebroken op het terrein van het stel in de hoop toegang te krijgen tot een kluis. Groenewegen werd gedrogeerd, geslagen en met meerdere botbreuken achtergelaten. Vervolgens werd Dufailly gemarteld en werd het gewonde stel ergens in de ’middle of nowhere’ gedumpt.

De politie werd ingeschakeld toen Dufailly met vastgebonden polsen en duct tape op haar gezicht, bij een huis op het platteland aan de bel trok.

Onderzoek

Detectives pakten de afgelopen maanden meerderen leden van de Lone Wolf outlaw motorbende op. Naast de vermeende marteling en ontvoering van het Belgisch-Nederlandse stel staan leden terecht voor het plegen van een overval, afpersing en wapenbezit.