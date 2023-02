Explosie in appartementencomplex Alphen aan den Rijn, ramen gesprongen

Na de knal ontstond er een kleine brand, die de brandweer snel kon blussen, aldus een brandweerwoordvoerder. Op straat liggen glasscherven. De bewoner was tijdens de explosie thuis. Of die gewond is geraakt, kon de woordvoerder niet zeggen.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Hier doet de brandweer onderzoek naar. Bewoners van andere woningen in het complex moesten de flat verlaten, maar kunnen over een paar uur weer terug, zegt de woordvoerder. Of de woning waarin de explosie plaatsvond snel weer bewoond kan worden, is niet bekend.