Winkelketens slaan mondkapjes in

De HEMA gaat op korte termijn mondkapjes verkopen op stations. „Het gaat niet om medische maskers ,maar om gewone exemplaren”, zei een woordvoerster donderdagochtend tegen het ANP.

„De HEMA heeft de beschermingsmiddelen al in bezit, de inkoopafdeling liep vooruit.” Wanneer ze precies in de winkel komen, kon ze nog niet zeggen maar ze liggen er ruim op tijd voordat de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer van kracht wordt op 1 juni. Premier Mark Rutte kondigde die maatregel woensdag aan.

De woordvoerster verwacht dat de vraag „extreem hoog” zal zijn. Hoeveel maskers de HEMA heeft ingekocht en bij wie, wilde ze uit concurrentie-overwegingen niet zeggen. Of er genoeg zijn is volgens haar moeilijk te zeggen maar „gun elkaar een exemplaar.”

Online verkoop

Drogisterijketen Kruidvat start vanaf vrijdag met de online verkoop van mondkapjes. Het is de bedoeling dat ze vanaf volgende week in alle winkels liggen, laat een woordvoerder weten. De drogisterijketen laat grote partijen overkomen uit China.

,,Het is lastig in te schatten hoe groot de vraag zal zijn, maar we hebben in ieder geval genoeg op voorraad. Bovendien verkopen we één doosje per klant waar twintig mondkapjes in zitten. Vanaf 18 mei hebben we ook de katoenen mondkapjes, die kun je wassen en hergebruiken.”