Lichaam vermiste ’koffiekoning’ India gevonden

Siddhartha is de oprichter is van Cafe Coffee Day. Dat bedrijf heeft wereldwijd zo’n 1700 vestigingen, onder meer in landen als India, Maleisië, Tsjechië en Oostenrijk. De Indiase belastingdienst deed in 2017 invallen bij de keten.

Indiase media hebben geciteerd uit een sombere brief die Siddhartha aan de top en medewerkers van het koffiebedrijf zou hebben gestuurd. Hij sprak over zakelijke problemen en zei als enige verantwoordelijk te zijn voor gemaakte fouten. „Het was nooit mijn bedoeling iemand te bedriegen of misleiden. Ik heb gefaald als ondernemer.”

De steenrijke zakenman liet zich volgens de politie maandag naar een brug rijden. Zijn chauffeur belde de politie toen zijn baas niet terugkeerde.