Voormalig VVD-minister: Rutte is ’fletser’ geworden door alle compromissen

Uit onderzoek onder 500 VVD-leden van televisieprogramma EenVandaag bleek zaterdag dat Rutte niet langer gezien wordt als de beste leider van de VVD. De ondervraagden hebben liever voormalig fractieleider Klaas Dijkhoff, oud-minister Edith Schippers, of zittend minister Dilan Yesilgöz (Justitie).

Volgens Kamp, die in liberale kringen te boek staat als een rechtsbuiten, is het ook niet eenvoudig om glans te behouden als je als politicus al zo lang aan het roer staat. „Als je twaalf jaar lang compromissen hebt verdedigd, word je fletser”, zei hij in praatprogramma WNL op Zondag. „De kunst is om de grens te bepalen.” Hij vindt dat Rutte dat moet doen op het terrein van ’ongebreidelde migratie’. „Dat is echt een ernstig probleem dat echt een adequate reactie van de regering nodig heeft.”

Rutte knoopte er een dag eerder op een VVD-congres in Rotterdam persoonlijk zijn eigen naam aan vast. In een toespraak zei hij dat de instroom aan asielzoekers ’substantieel’ omlaag moet. Hij sprak van ’persoonlijk commitment’.

Onenigheid

Het terugschroeven van de instroomcijfers wordt al jaren door de VVD geprobeerd, maar strandt steeds, vooral door onenigheid daarover in de coalitie. Ook in de huidige coalitie is het een heet hangijzer. D66 en CU zijn er allesbehalve happig op. Het CDA heeft het wel hoog op de agenda staan.

Voormalig minister Kamp denkt dat Rutte er dit keer wel in zal slagen. „Hij is wel een klasse apart. Wij vinden het echt noodzakelijk dat dit gaat gebeuren”, zei hij over de VVD-leden. „Rutte heeft zich eraan gecommitteerd. Daar móet wat uitkomen.”

Kamp heeft als bewindsman in meerdere kabinetten gezeten. „Ik ben medeverantwoordelijk”, erkende hij in WNL op Zondag. Hij zou graag zien dat de asielprocedure opnieuw onder de loep wordt genomen. „Daar wordt misbruik van gemaakt.”

Asielhoppers

Ook moet er wat hem betreft een eind worden gemaakt aan asielhoppers, die door meerdere landen trekken en - tegen Europese afspraken in - uiteindelijk door Nederland worden opgenomen in de asielprocedure. Hij hoopt tevens op nieuwe Europese afspraken voor het tegenhouden van asielzoekers aan de grenzen van Europa, zodat daar bekeken kan worden of ze recht hebben op opvang en vervolgens evenredig over het continent kunnen worden verdeeld.

Uit recente cijfers blijkt dat Nederland opvallend hoog zit met het inwilligen van asielverzoeken. Zo’n 85 procent van alle aanvragen wordt goedgekeurd. In omringende landen ligt dat aanzienlijk lager. Het kabinet onderzoekt hoe dat kan.