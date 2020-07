’Kartels Colombia vermoorden mensen die hun lockdowns negeren’

Dat staat volgens The Guardian in een nieuw rapport van Human Rights Watch. Zeker acht burgers zijn nu vermoord vanwege de lockdowns. Die worden in Whatsapp-groepen en op pamfletten aangekondigd op het platteland, waar de kartels actief zijn.

Zo hebben burgers in kustplaats Tumaco een verbod gekregen op vissen, waardoor ze moeilijker aan hun voedsel komen. Elders moeten mensen helemaal binnen blijven. Anders word je vermoord, of volgt, met wat geluk, een andere straf. Zo bleken motorfietsen van overtreders in brand gezet.

„Ze hebben het verkeer tussen dorpen aan banden gelegd. Als iemand mogelijk besmet is, wordt diegene gesommeerd simpelweg te vertrekken – anders volgt de dood”, vertelt een gemeenschapsleider in de provincie Putumayo. Hij blijft anoniem uit angst. „Mensen kunnen niet anders dan gehoorzamen. Je ziet de overheid hier nooit.”

Kritiek bekocht met dood?

Een van de gezichten van het bloederige bewind is activist Edison León Pérez. Hij werd op 8 juni vermoord in San Miguel. De daders: La Mafia, een drugskartel. Enkele dagen voor zijn dood had Pérez de lokale autoriteiten gevraagd om op te treden tegen de lockdown-maatregelen van de bendes.

De overheid heeft zelf ook coronamaatregelen ingesteld, zowel landelijke als lokale, maar de eigen orders van drugsbendes gaan vaak veel verder. De consequenties zijn - met in het ergste geval: de dood - ook buitenproportioneel, waarschuwt Human Rights Watch.