Tranen van geluk in Rotterdam: ’Dit betekent zoveel voor de stad!’

Nadat het laatste fluitsignaal heeft geklonken in Marseille breekt duizend kilometer verderop een orkaan van geluid los op het Stadhuisplein in Rotterdam. Officieel is daar plek voor 2000 fans om de wedstrijd te volgen, maar in het centrum loopt een veelvoud daarvan rond in Feyenoord-kledij. Zingend en joelend kijken ze de wedstrijd op grote schermen.

In het Vélodrome speelde Feyenoord met 0-0 gelijk tegen Olympique Marseille. Na de 3-2 winst in de heenwedstrijd betekent het dat de Rotterdammers naar de finale van de Conference League gaan. Het wordt de eerste Europese finale in 20 jaar tijd voor Feyenoord, en dus zingt iedereen hartstochtelijk mee met ’You’ll Never Walk Alone’. Meteen na de wedstrijd rijden auto’s toeterend door de straten en vallen wildvreemden elkaar in de armen.

„Dit betekent zoveel voor de stad, dat zie je meteen.” Jimmy, een veertiger in een blauw vest met Feyenoord-logo, is schijnbaar een van de enige nuchtere fans. Normaal zit ie bij thuiswedstrijden in de Kuip, nu staat hij op het supportersplein. „Mijn dochter voetbalt bij de beloftes van het vrouwenteam van Feyenoord, dus natuurlijk ben ik fan.”

’Jaren ouder geworden’

Er is niet genoeg plek binnen de hekken en dus staan er ook een paar honderd man net naast, met half zicht op een tv-scherm. „God, wat een zware pot”, zegt Jan van der Heijde, die met zijn dochter Dafny vanuit Gelderland naar Rotterdam is gekomen voor de wedstrijd. Ze hebben blikjes bier mee in hun rugzak.

Meer dan eens komt er een scheldwoord uit hem, waarna zijn dochter hem corrigeert. Na een goede aanval zet hij hartstochtelijk ’geen woorden, maar daden’ in. „Jaren ouder geworden”, gromt ie al na de eerste helft. Maar hij weet dat het het waard is, want twintig jaar geleden was hij er ook bij toen Feyenoord de finale van de UEFA cup behaalde. „Dit vergeet je nooit meer, dit is waarvoor je het doet als supporter.”

Triana

Jimmy kan zich de vorige Europese finale, die destijds door Feyenoord werd gewonnen, eigenlijk niet meer zo goed herrineren. Grijnzend: „Niet doorvertellen hoor, maar ik was vroeger altijd voor Ajax.”

De finale is op 25 mei in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De feeststemming in Rotterdam kan zomaar eens tot die dag voortduren.