’Boerderij Ruinerwold bijna weer veilig voor bewoning’

Zo was volgens de gemeente de elektriciteit niet op orde, waardoor het pand niet brandveilig was. Ook ontbrak een omgevingsvergunning. Verbouwingen aan de boerderij waren de afgelopen jaren volgens de gemeente daardoor illegaal uitgevoerd, en voldeden niet aan de bouwvoorschriften. De gemeente eiste van huurder Josef B. - ook bekend als de Oostenrijkse klusjesman van het boerderijgezin - de boel in originele staat te herstellen, en ook brandveilig te maken.

Toen dat niet tijdig gebeurde, kreeg de Oostenrijkse klusjesman, die vanaf 2010 huurder was, vorig jaar dwangsommen opgelegd, met een maximum van 50.000 euro. Een procedure daarover loopt nog altijd. Josef B. vocht de dwangsommen vorig jaar vanuit zijn cel aan. Hij was in oktober 2019 opgepakt, omdat hij zich verzette toen het gezin uit de boerderij werd gehaald.