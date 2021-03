88% stemmen geteld: VVD 35 zetels, BIJ1 toch in de Kamer

De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag krijgt volgens de persbureau-prognose 24 zetels (+5) en wordt daarmee de tweede partij van Nederland. Dat is vooralsnog wel 3 zetels minder dan de eerste exitpoll van Ipsos. De derde plek gaat naar de PVV van Geert Wilders met 17 zetels, een verlies van 3 ten opzichte van vier jaar geleden.

Dat blijkt uit een voorlopige prognose van het ANP die is gebaseerd op het tellen van 63 procent van de stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn hierin grotendeels na het tellen van het grootste deel van de stemmen. Rotterdam nog niet.

Voor het CDA valt de uitslag tegen. Na een campagne vol hobbels ziet het er naar uit dat de partij slinkt. De partij van lijsttrekker Wopke Hoekstra krijgt een voorspelde 15 zetels (-4). In het campagneteam weerklinkt teleurstelling. De grote vraag is hoeveel voorkeursstemmen Kamerlid Pieter Omtzigt, vooral bekend van de toeslagenaffaire, pakt. Hij liet het leiderschap van de partij aan Hoekstra.

Harde klappen

De linkse partijen krijgen harde klappen. De PvdA blijft staan op 9 zetels. Het zijn vooral GL en SP die door de kiezer genadeloos worden afgestraft. De SP zakte terug van 14 naar 9 zetels, wel één zetel meer dan in de exitpoll. GL halveert in de laatste prognose zelfs naar 7 zetels, nog eens een minder dan in de exitpoll. Daarmee zijn zij de grote verliezers. De dierenpartij wint in deze prognose toch nog een zetel en komt uit op 6. Dat zou een van de weinige linkse partijen zijn die winst boekt. Lijsttrekker Esther Ouwehand reageerde al verheugd, ook vanwege de opmars van Kaag (D66).

FvD stijgt naar 8 zetels en wordt daarmee vermoedelijk groter dan GL. De partij van Thierry Baudet had 2 stoelen, waarvan een werd opgegeven door Theo Hiddema. Na de eerdere implosie vanwege racistische en homofobe appjes staat de partij van Thierry Baudet nu dus toch op winst. De fysieke campagne van FvD lijkt daarmee vruchten te hebben afgeworpen.

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag danst op de tafel na de eerste prognose. Ⓒ ANP/HH

De ChristenUnie leek te verliezen, maar blijft op de huidige 5 zetels staan. De SGP staat stabiel op 3. DENK verliest waarschijnlijk 1 zetel en komt dan uit op 2. En voor 50plus zit Liane den Haan nog steeds op 1 zetel. Dat zijn 3 zetels minder dan de partij onder leiding van Henk Krol bij de vorige verkiezingen in 2017 haalde. Krol haalt het overigens niet op eigen initiatief, blijkens de prognoses, net zoals Richard de Mos van Code Oranje die een teleurstellend percentage van nog geen 2 procent in thuisstad Den Haag haalt.

Nieuwkomers

In de Tweede Kamer lijken er maar liefst drie nieuwe partijen bij te komen. Volgens de prognose van de einduitslag krijgt de pro-Europese partij Volt 3 zetels, het rechtse JA21 van Joost Eerdmans 4 en de BoerBurgerBeweging 1. Sylvana Simons van Bij1 komt vermoedelijk toch in de Kamer. Na telling van bijna twee derde van de stemmen was de kans groot dat ze dit net niet zou halen, maar na 88% procent ziet de wereld voor Sylvana er een stuk zonniger uit.

De zetel voor BIJ1 gaat ten koste van de VVD. De partij van Mark Rutte behaalt 35 zetels, een winst van 2, en wordt de grootste partij. Verder laat de prognose geen verschuivingen zien.

Een teleurgestelde GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver Ⓒ ANP

Het gaat om een voorlopige prognose op basis van de tot nu toe gestelde stemmen en de resultaten zijn nog niet definitief.

De prognose van de einduitslag na 88 procent van de stemmen geteld:

Tussen haakjes het verschil ten opzichte van de uitslag van 2017.

VVD: 35 (+2)

PVV: 17 (-3)

CDA: 15 (-4)

D66: 24 (+5)

GL: 7 (-7)

SP: 9 (-5)

PvdA: 9 (0)

CU: 5 (0)

PvdD: 6 (+1)

50Plus: 1 (-3)

SGP: 3 (0)

Denk: 2 (-1)

FvD: 8 (+6)

Volt: 3 (+3)

JA21: 4 (+4)

BoerBurgerBeweging: 1 (+1)

Bij1: 1 (+1)