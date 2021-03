Exitpoll: VVD de grootste (35), D66 tweede (27), PVV derde (17)

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De VVD is op weg naar een verkiezingszege, de vierde op rij. In de eerste exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos kan de partij van lijsttrekker Mark Rutte rekenen op 35 zetels. Dat zijn er 2 meer dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. D66 van lijsttrekker Sigrid Kaag krijgt volgens deze voorspelling 27 zetels (+8) en wordt daarmee de tweede partij van Nederland. De derde plek gaat in de eerste exitpoll naar de PVV van Geert Wilders met 17 zetels, een verlies van 3 ten opzichte van vier jaar geleden.