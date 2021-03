Vier op rij voor VVD, enorme winst D66

Premium Columns

Formatiepuzzel: doorstart van huidige coalitie mogelijk

De coronacrisis maakte niet alleen de campagne maar ook de uitslag een bijzondere. De grote winst voor D66 is een historische verrassing, want de partij moest in het verleden vooral veel zetels inleveren na kabinetsdeelname. Ook de VVD mag tevreden zijn, want blijft de grootste partij van het land.