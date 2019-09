Politicus Israël mogelijk vervolgd in Nederland

In het Paleis van Justitie in Den Haag vindt een hoorzitting plaats over de vraag of de voormalige chef-staf van het Israëlische leger kan worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens het begaan van misdaden op de Gazastrook. De zaak is aanhangig gemaakt door de Palestijnse Nederlander Ismail Ziada die een groot deel van zijn familie verloor door een Israëlisch bombardement in juli 2014. Hij houdt Gantz en luchtmachtgeneraal Amir Eshel daarvoor verantwoordelijk. Omdat Israël de zaak niet wil behandelen is Ziada in Nederland naar de rechter gestapt.

In de civielrechtelijke zaak eist Ziada 600.000 euro voor materiële en immateriële schade. De rechtszaak gaat volgens hem niet om geld. Het gaat hem om het aanpakken van de straffeloosheid waarmee het Israëlische leger oorlogsmisdaden begaat, zei hij eerder. Als zijn eis wordt ingewilligd zal hij het bedrag in een speciaal fonds voor Palestijnse slachtoffers van oorlogsmisdaden storten.

Advocaten van Gantz en Eshel stellen dat Nederlandse rechtbanken niet gerechtigd zijn hierover te oordelen. Bovendien genieten ze immuniteit want de doden vielen toen ze officiële overheidstaken uitvoerden.

Dinsdag gaat Israël voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. In april waren er verkiezingen maar het lukte winnaar Netanyahu en zijn Likud-partij niet om een nieuwe regering te vormen die voldoende steun had in de 120 zetels tellende Knesset. Ook nu is de verwachting dat de politieke impasse blijft voortbestaan.

Netanyahu, die drie strafzaken boven het hoofd heeft hangen, regeert Israël al jaren met rechtse coalities. Met een nieuwe termijn kan hij als premier ook aanklagers van justitie op afstand houden. Veel kiezers zijn echter klaar met de groeiende invloed van ultraorthodoxen in de politiek door hun coalities met Netanyahu. Gantz heeft opgeroepen tot „een seculiere regering van nationale eenheid.” Hij heeft echter beklemtoond in geen geval een coalitie te kunnen aangaan die wordt geleid door Netanyahu.