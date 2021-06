’El Chapo van Azië’ hangt uitlevering aan Australië boven het hoofd

Premium Buitenland

Paleisintriges en strijd om de troon: Jordanië in ban van ’proces van de eeuw’

Jordanië is in de ban van het ’proces van de eeuw’. Een neef van koning Abdullah en het voormalige hoofd van de hofhouding staan sinds gisteren terecht in een speciale rechtbank in Amman. De zaak veroorzaakt schokgolven binnen de monarchie, maar ook in de rest van het Midden-Oosten.