Het dodelijke marburgvirus: hoe gevaarlijk is het?

Amsterdam - In het West-Afrika is een uitbraak van het zeer dodelijke marburgvirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er zelfs al een man in Guinee overleden. Hoe gevaarlijk is het?