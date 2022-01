Winkels en horeca in Valkenburg en Alblasserdam gooien deuren open: ’Laten zien dat het veilig kan’

„Het is niet fair dat het kabinet de horeca dicht wil laten”, zegt eigenaresse Sophie Frederiks van El Fuego en het tegenovergelegen Brazza aan de Grotestraat. „Wij willen laten zien dat het veilig kan.”

„Al beginnen ze met het toestaan van terrassen”, gaat ze verder. „Dat is in ieder geval iets.” El Fuego was door de overstromingen in juli totaal verwoest. „Alles was kapot.” De zaak is net helemaal opnieuw opgebouwd en ingericht, vertelt Frederiks. „Maar het duurt te lang. Het is tandjes bijten.”

’Gaat om het statement’

De eigenaar van ’t Hoekje begon al om 09.00 uur met het buiten zetten van stoelen en de opbouw van het terras. Hij weet niet of er veel gasten komen. „Maar het gaat om het statement”, zegt hij. Ook eigenaar Maurice Dieren van kledingzaak Gaaf vindt de omzet vrijdag niet zo belangrijk. „Januari en februari zijn sowieso altijd rustige maanden”, zegt hij. „Het gaat om de achterliggende gedachte. Ik vind wel dat ook de horeca open moet. Niet alle horecazaken in Valkenburg doen overigens mee aan de opening. Een enkeling laat geen gasten binnen, maar houdt het op een take away.

Rond 10.00 uur oogt de binnenstad nog verlaten, klanten hebben hun weg naar de geopende zaken nog niet gevonden. Wel zwerven er enkele cameraploegen rond die een reportage maken.

Burgemeester Daqan Prevoo van Valkenburg staat de opening van de zaken toe. Volgens hem gaat het om een demonstratie, en dat is een grondrecht.

Alblasserdam

„Wij willen gewoon nooit meer dicht.” Dat zegt voorzitter van de Alblasserdamse ondernemersvereniging Dam en Plantageweg Gert-Jan van Dommelen vrijdag. Ook in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vrijdag uit protest verschillende zogenoemde niet-essentiële winkels en horecabedrijven open. Naar schatting van Van Dommelen gaat het in Alblasserdam in totaal om zo’n dertig niet-essentiële zaken.

De actie bestond onder meer ook uit een speech en een warming-up, onder leiding van een sportschool. De actie is vooralsnog alleen voor vrijdag. Horecazaken die openen, zullen volgens Van Dommelen waarschijnlijk alleen koffie van het huis schenken. „De hele horeca opstarten voor één dag kan niet. Ook alcohol zal buiten beschouwing worden gelaten om het ordentelijk te laten verlopen.”

’Rek is eruit’

Van Dommelen noemt de sfeer „echt top.” „Met zijn allen groeit het besef dat het genoeg is. De rek is eruit. We moeten oog hebben voor de enorme gevolgen die er zijn, ook voor ondernemers.” De koek is bij ondernemers op, aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging. „Het is 1 minuut voor 12 voor veel ondernemers. We kennen allemaal de beloftes dat we ruimhartig zullen worden gesteund, maar in de praktijk valt dat vies tegen. Ondernemers in het dorp hebben geld geleend van ouders, auto’s verkocht, huizen verkocht om hun toko te redden. We kunnen niet blijven jojoën met lockdowns.”

Van Dommelen is wel blij dat er versoepelingen aan lijken te komen. „Maar we hadden nooit dicht gemogen. Van de besmettingen vindt maar een heel klein deel plaats in de retail en de horeca. In verhouding te weinig om dit soort draconische maatregelen te rechtvaardigen. Dat willen we nooit meer. We moeten anders met dit soort dingen omgaan.”

Daarbij vindt Van Dommelen het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels vreemd. „Het is niet uit te leggen dat de slijterij open is, maar niet de sportschool, of de kledingzaak waar je een warme jas kan kopen. Dat onderscheid is echt stuitend.”

Begrip

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft begrip voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden. „Aan de andere kant hebben we met elkaar regels afgesproken in het belang van de volksgezondheid.”

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Een aantal burgemeesters heeft aangegeven dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben in het zogenoemde Veiligheidsberaad wel met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.

Als reactie op de winkeliers, kroegbazen en restauranthouder die in Valkenburg vrijdag al hun deuren openenden zegt Bruins Slot: „Daarin zie je dat ondernemers het op dit moment zwaar hebben. Daar heb ik begrip voor.” Ze begrijpt „dat burgemeesters voor hun ondernemers proberen op te komen. Aan de andere kant geldt ook voor burgemeesters dat zij een belangrijke taak hebben rondom handhaving.” Volgens de bewindsvrouw proberen burgemeesters een balans te vinden.

Dilan Yesilgöz

Deze week was ook gedoe over de uitspraken van minister van Justitie Dilan Yesilgöz. „Uiteraard moet er gehandhaafd worden”, zegt de bewindsvrouw vrijdag. Kamerleden vroegen eerder opheldering nadat Yesilgöz (VVD) had aangegeven weinig te zien in extra handhaving nu blijkt dat op enkele plekken in ondernemers tegen de regels in hun deuren willen openen.

Over Valkenburg zegt Yesilgöz dat ze hoopt dat de minister „zelf lokaal de afweging maakt” over handhaving en controle. „Het is niet zo dat wij dat vanuit Den Haag voorschrijven.” Verder hoopt ze dat er „een goed gesprek” plaatsvindt.

Het kabinet moet nog een officieel besluit nemen over wat vanaf dit weekend weer mag, en welke regels er nog blijven gelden. Vrijdagavond geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers een persconferentie